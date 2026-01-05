ロッテは５日、仕事始めを迎えて、高坂俊介球団社長が球団職員らに年頭のあいさつを行った。

５６勝８４敗３分けで、８年ぶりにパ・リーグ最下位に沈んだ昨季を「チーム、球団として中長期的に目指す姿を掲げる中でリーグ最下位と非常に悔しいシーズンでした。多くのファン・スポンサーの方々による応援・サポートの下、コロナ禍前、２０１９年頃までと比べチーム部門の予算は２倍近くに増やした中での結果であり、過去最下位になった際の悔しさとは大きく異なるものでした」と振り返った。

サブロー監督を新たな指揮官に据えて、最下位からの脱出に臨む今季。「この結果と正面から向き合い、この失敗の経験を次につなぐべく、チーム部門は今、自分たちに足りないものを穴埋めするため必死に取り組んでいます。球団一丸となってまずはリーグ優勝をつかみ取れるよう、サブロー監督をＺＯＺＯマリンスタジアムで胴上げできるよう、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

「さらに、昨年私たちは２つの大きな意思決定・意思表明をしました。１つは、２０３０年に千葉県君津市へファーム施設を移転することの意思決定。そしてもう１つは、２０３４年頃の開業を予定する新マリンスタジアムについて屋内型での整備を検討したいという意思表明です。この２つは千葉ロッテマリーンズ、そして地域の未来を大きく左右するものです。それぞれ君津市、千葉市、そして千葉県、さらには各企業・金融機関・団体としっかり連携し、より良い未来をつくっていきたいと思います」とより充実した環境整備を目指す意欲を改めて示した。