経済学者の成田悠輔氏が４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。２０２６年の国内経済について「日本人は順調にゆでガエル」になっていくと予想した。「ゆでガエル」とは緩やかな環境で変化に気付かず、気付いた時は致命傷を負っている…というもの。

成田氏は今年の日本経済は「どうにもならないんじゃないか」と口火を切り「円安、物価高。構造的に変えるのは難しい」とコメント。「円安要因も、日銀もちょっと利上げしてもほぼノーインパクトで何も変わらない。物価高も、そもそも海外で物の値段が上がっている根本問題があるので、日本国内で何をしてもどうにもならない」と解説した。

さらに「高市政権の物価対策が、物価対策になっていない」と指摘。「値段が上がって大変だから、お金をばらまかないといけない、値段が高くないように感じさせないといけない。そうすると皆、買いやすくなるから、寧ろ物価高促進なので、物価高対策と称しているが、実質的に（物価高対策に）なっていないという意味で、苦しい日本人の状況がますます苦しくなっている」と話した。

「高市政権、何の経済政策をやっているのか、よくよく見るとよくわからない。誰が敵で誰を救おうとしているのか見えない」とも指摘し「じょじょに高市政権への絶望が広がる」とも予測していた。