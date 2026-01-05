Hey! Say! JUMP¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù1～3·î´ü¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î¿·¶Ê¡Ötraveler¡×¤¬¡¢¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë1～3·î´ü¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SEVENTEEN¡¢Hey! Say! JUMP¡¢FANTASTICS¡¢Number_i¡Ä¡ÄÈôÌö¤ÎÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×Àª¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡¢Î¹Ï©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£²º¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¥Î¥ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¥ó¥Ý´¶¤ÇÄ°¤¯¼Ô¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤Ë´ó¤êÅº¤¦Í¥¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªÆ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î11Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡ÙÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Î²»¸»¤Ï¡¢1·î10Æü¤¢¤µ9»þ25Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë