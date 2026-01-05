¡Ö¤ª¤¤¥Þ¥¸¤«¤è¾Ð¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¹¤®!!¡×Ç¯²¼¿Íµ¤½÷Í¥¤È¾×·âº§¡Ä38ºÐ¥À¥ó¥µ¡¼°ÂÃ£Íº´ðà¤¤¤¤Ê¤êÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤½¤¦Íè¤ë¤È¤Ï!¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë♡¡×¡Ö²æ¤¬²ÈÂçÁû¤®¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×
¡¡¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ÂÃ£Íº´ð(38)¤¬35ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡Ä¡£à¤¤¤¤Ê¤êÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¸æÊó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ°ÂÃ£Íº´ð¤ÏÆîÂôÆà±û¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¸æÊó¹ð¤ò¤µ¤»¤ÆÌã¤¨¤ë»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆîÂôÆà±û¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌæÉÕ±©¿¥¸Ó¤òÃå¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î°ÂÃ£¤Î¼Ì¿¿¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î°ÂÃ£¤¬Àð»Ò¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ3ËçÌÜ¤Ë¤Ï¿§ÂÇ³Ý¤òÅ»¤Ã¤¿ÆîÂô¤È±ïÂ¦¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½&2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤1ËçÌÜ¤«¤é¤½¤¦Íè¤ë¤È¤Ï!¡×¡Ö¤ª¤¤¥Þ¥¸¤«¤è¾Ð¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ï¾Ð¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë♡¡×¡Ö²æ¤¬²ÈÂçÁû¤®¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿!!¡×¡Ö¤´É×ÉØÆó¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡TAP BATTLE JAPAN OPEN¤ò3Ï¢Â³Í¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥Ð¥È¥ë¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á³èÌö¤¹¤ë°ÂÃ£¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖGENERATIONS¡×¡ÖDa-iCE¡×¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤ä±é½Ð¤âÃ´Åö¡£°ìÊý¤ÎÆîÂô¤â¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿2006Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ëÆüÍËÆü ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¡×(BS-i)¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢08Ç¯¡ÖÀÖ¤¤»å¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤äCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£