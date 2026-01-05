28ºÐ½÷À¤¬Èï³² ÃÎ¿Í¤ÎÃË¤¬½ý³²¡¦¶¯Í×ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì°Â¿´¤·¤Æ²È¤ËÌá¤ë¤È... ÅÅ²½À½ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡ªÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÌó200ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç35ºÐ¤ÎÃË¤òºÆÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÃÎ¿Í½÷À¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÅÅ²½À½ÉÊ¤Ê¤ÉÌó200ÅÀ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÉÙ»Î¸«¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯12·îÃæ½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©Ä¹ÀôÄ®¤ÎÃÎ¿Í½÷À¡Ê28¡Ë¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÌó200ÅÀ¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó40Ëü±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤ËÃÎ¿Í½÷À¤ØË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²¤È¶¯Í×¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ¿Í½÷À¤Ï¡¢ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼«Âð¤«¤éÈòÆñ¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤Æ¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ËÃË½÷´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÅ¾ÇäÌÜÅª¤ÎÈÈ¹Ô¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£