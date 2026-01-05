開幕戦TV視聴は30％アップ！ TGLの人気上昇中？ マキロイは大物参戦に“ラブコール”も
タイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）が発案し設立したバーチャルとリアルが融合した新リーグ「TGL」の第2シーズンが12月28日に開幕した。その人気は“うなぎのぼり”と言ってよさそうだ。
米東部時間午後3時に始まった初戦は昨年のファイナルを戦った『アトランタ・ドライブGC』と『ニューヨークGC』が対戦。その模様を放映したABCは「（平均）64万6000人が対戦を視聴した」と発表した。初年度の視聴者の平均は49万8000人だったから「30％のアップ」。2時間のマッチ中には70万人を超えることが2度あったという。マッチは昨シーズンのチャンピオンに輝いたアトランタのビリー・ホーシェル（米国）がイーグルパットを沈めて勝利を飾った。この時期は米国では絶大な人気を誇るNFLシーズンまっただ中で、28日（日）もNFLのゲームとぶつかりながらマークした高視聴率というのも誇るべき部分。ゴルフの中でも2週前にNBCが放映した「PNC選手権」の56万人、また男女がペア戦で戦った「グラント・ソーントン招待」の45万人を上回った。第2戦は1月2日（金）に、創設者の一人のマキロイ率いる『ボストン・コモンゴルフ』がコリン・モリカワ（米国）、ジャスティン・ローズ（イングランド）らの『ロサンゼルスGC』と対戦した。ボストンは松山英樹、アダム・スコット（オーストラリア）が欠場したため、補欠として出場したマイケル・トルビョンセン（米国）が大活躍。5ｍのイーグルを沈めて勢いに乗ったボストンが、2シーズン目にして初のチーム勝利を挙げた。初勝利にご機嫌のマキロイ。思わず対戦後の会見ではLIVゴルフから撤退したブルックス・ケプカ（米国）へ参戦の“ラブコール”も送った。「決めるのは僕よりずっと上の人次第」としながらも「僕は創設者の一人。彼にプレーしてもらいたい」と口説き文句。2022年からLIVゴルフに出場していたケプカは、契約を1年残した2025年11月に、LIVからの撤退を表明している。「ブルックスはメジャー5勝のチャンピオンで、この時代のベストプレーヤーの一人だ。ブルックスの参戦はTGLを強くする。どこかのチームに入る余裕があればぜひ入って欲しい。もしブルックスがプレーしたいと思ったら、その方法を見つけ出す」と、その言葉は熱を帯びていった。ただし米国男子ツアーを統括するPGAツアーは「TGL」のオーナーの一つでもある。実際にティレル・ハットン（イングランド）がTGLの参戦を決めていたが、LIVゴルフに移籍したためボストンのメンバーから外れた経緯もある。ちなみに現時点でPGAツアーは「LIVゴルフを最後にプレーしてから1年間は出場できない」というルールを設けているが、マキロイの願いが届けば、「TGL」では1年待つことなくケプカの雄姿が見られるかもしれない。（文・武川玲子＝米国在住）
