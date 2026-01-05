吉田優利が初めて猫カフェを訪問 可愛い猫たちと癒しの時間を満喫
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。アレルギー体質だったことを告白すると同時に、初めて「猫カフェ」を訪問したことを投稿した。
【写真】アレルギーの克服へ、病床での写真も公開した吉田優利
「私すごくアレルギー体質だから猫カフェに行く事なんて一生ないと思ってました、（家におとなしい犬が1人いますが笑）」と投稿は意外な告白から始まった。それでも猫カフェでは、手の平に乗せた菓子を食べる猫を楽しそうに見つめる写真や、頭を優しく撫でる動画。窓際で菓子をあげる写真や、手に持った菓子が猫の右目を隠しているような写真には「視力検査」とのキャプションを添えるなど、猫たちと遊ぶ姿を公開すると、「また新しい事できました」と嬉しそうだ。続けて「アレルギー関連で言うと、12月頭に鼻のアレルギー系を改善させる手術をフルコース（4時間くらいかかった）でしてホッとしていたら、最近好酸球性副鼻腔炎ってことが分かりました！」と、手術を受けていたことも報告。病院のベッドで目覚めた時の写真も公開した。そして、新たに見つかった病気は「国の指定難病みたいなのでこれからも気をつけます笑」と明るく記して、体調管理に努めていくことを宣言していた。この投稿にコメントをすることは出来ないが、驚きの告白と、猫と遊ぶ楽しい写真を見たファンからは1.4万回を超える「いいね！」がクリックされており、アレルギー克服に向けて努力する吉田に声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利が初めて猫カフェを訪問 可愛い猫たちと癒しの時間を満喫
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！
元世界ランキング1位の女子プロは日本のアニメがお好き？ 「表紙はガンダムでした！」「日本みたいだけど韓国ですよ！」
【写真】アレルギーの克服へ、病床での写真も公開した吉田優利
「私すごくアレルギー体質だから猫カフェに行く事なんて一生ないと思ってました、（家におとなしい犬が1人いますが笑）」と投稿は意外な告白から始まった。それでも猫カフェでは、手の平に乗せた菓子を食べる猫を楽しそうに見つめる写真や、頭を優しく撫でる動画。窓際で菓子をあげる写真や、手に持った菓子が猫の右目を隠しているような写真には「視力検査」とのキャプションを添えるなど、猫たちと遊ぶ姿を公開すると、「また新しい事できました」と嬉しそうだ。続けて「アレルギー関連で言うと、12月頭に鼻のアレルギー系を改善させる手術をフルコース（4時間くらいかかった）でしてホッとしていたら、最近好酸球性副鼻腔炎ってことが分かりました！」と、手術を受けていたことも報告。病院のベッドで目覚めた時の写真も公開した。そして、新たに見つかった病気は「国の指定難病みたいなのでこれからも気をつけます笑」と明るく記して、体調管理に努めていくことを宣言していた。この投稿にコメントをすることは出来ないが、驚きの告白と、猫と遊ぶ楽しい写真を見たファンからは1.4万回を超える「いいね！」がクリックされており、アレルギー克服に向けて努力する吉田に声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利が初めて猫カフェを訪問 可愛い猫たちと癒しの時間を満喫
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ&小祝さくらが東京ドームでプロレス観戦 「100年に一人の逸材」の引退試合に熱い声援！
元世界ランキング1位の女子プロは日本のアニメがお好き？ 「表紙はガンダムでした！」「日本みたいだけど韓国ですよ！」