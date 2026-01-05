³Þ¾¾¾¡¡26¡¢27Ç¯¤¬Å¾µ¡¤ÎÇ¯¡¡·ëº§¡¢»Å»ö¤ÎÅ¸Ë¾Àê¤ï¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä2027Ç¯¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾¡Ê32¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿³Þ¾¾¤È¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Îß·°æ°ì´õ¤¬ÅÐ¾ì¡£Àê¤¤»Õ¡¦¥·¥¦¥Þ»á¤Ë¤è¤ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿ô»ú¤«¤é±¿µ¤¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢³«±¿¤ØÆ³¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡Ö¿ô°Õ³Ø¡×¤ÎÀê¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿³Þ¾¾¡£¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥¦¥Þ»á¤Ï26Ç¯¤«27Ç¯¤ËÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç·ëº§¡¢¤Þ¤¿37ºÐ¤Ç¤Ï»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬¸«¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë³Þ¾¾¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä2027Ç¯¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î°è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£