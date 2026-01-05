笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。2026年の目標を語った。

番組では相方の山本圭壱や河合郁人ら出演者が今年の目標を順番に語った。最後に加藤の番となり、「もうやるよ、今年は」といきなり宣言し「髪さらに伸ばしてやる。髪はもう伸ばすって決めた、今年は」と誓った。

昨年から長髪スタイルに変更した加藤は「1回、襟足切ったけど、もう1回伸ばすわ」と今後も伸ばし続けると決意。河合が「高見沢さんぐらい？」と長髪がトレードマークのロックバンド「THE ALFEE」の高見沢俊彦ぐらい伸ばすのかと尋ねると「いいねぇ！伸ばそうかな」とノリノリ。

ただ、さらば青春の光・森田哲矢が「本当、冷静にマジどこに需要があるんですか？」とツッコミを入れると、加藤は「俺のロン毛？どこにもない。本当にどこにもないんだよ。需要ゼロ」と自虐的に笑い「スタッフとか番組の（宣伝で）写真使う時、俺の短い時の写真使ってるからね」と長髪写真をテレビ番組の宣伝時に使用してくれないと嘆いた。

続けて「1年やっても定着しないし、いまだに文句言われてるんだろ？酷いよね…」と相変わらず周囲からの評判は悪いと認めた上で「それを貫いてやろうと。今年1年で定着しなかったら切る。勝負の年でございます」と2026年に長髪が定着しなかったら切るとも誓った。