ロッテの高坂俊介球団社長が仕事始めとなった5日、年頭あいさつを行った。

高坂社長は「昨年はチーム・球団として中長期的に目指す姿を掲げる中でリーグ最下位と非常に悔しいシーズンでした。コロナ禍前2019年ごろまでと比べチーム部門の予算は2倍近くに増やした中での結果であり、過去最下位になった際の悔しさとは大きく異なるものでした」と、8年ぶりに最下位に終わった昨年を振り返り、「この結果と正面から向き合い、この失敗の経験を次につなぐべく、チーム部門は今、自分たちに足りないものを穴埋めするため必死に取り組んでいます。球団一丸となってまずはリーグ優勝をつかみ取れるよう、サブロー監督をZOZOマリンスタジアムで胴上げ出来るよう、皆さんと一緒にやっていきたい」と決意表明した。

さらに「昨年私たちは2つの大きな意思決定・意思表明をしました。一つは、2030年に千葉県君津市へファーム施設を移転することの意思決定。そしてもう一つは、2034年頃の開業を予定する新マリンスタジアムについて屋内型での整備を検討したいという意思表明です」と、新球場のドーム化にも改めて言及し、「この2つは千葉ロッテマリーンズ、そして地域の未来を大きく左右するものです。それぞれ君津市、千葉市、そして千葉県、さらには各企業・金融機関・団体としっかり連携し、より良い未来をつくっていきたいと思います」と話した。