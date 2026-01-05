俳優竹内涼真（32）が5日、主演するテレビ朝日系連続ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（13日放送開始、火曜午後9時）の制作発表会見に登壇した。

人気作家・横関大氏の江戸川乱歩賞受賞作を実写化したヒューマンラブミステリー。竹内は、23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じる。昨年はTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflix映画「10DANCE」など話題作に続けて出演した。新年らしい晴れ着姿で登場し「僕が出る作品は、ありきたりな作品はないので。おもしろいと思ってもらえるんじゃないかなと思います」と今作へ自信を見せた。

疑惑のヒロイン・岩本万季子役を井上真央（38）が、鍵を握る同級生キャストを瀬戸康史（37）と渡辺大知（35）が務める。竹内は瀬戸について「声がかっこよすぎて体の中が震える、響いちゃう」と低音ボイスをべた褒め。「役柄がちょっと頼りない役で。だけど声がかっこいいから。撮影中、みんな笑いをこらえるのに必死」と“いい声いじり”をすると、井上も「笑わせにきてるのかなと思うくらい。クールなキャラだったのにどんどんおもしろいキャラになっていってる」と乗っかった。