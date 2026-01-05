【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】 歌手の乃紫（25）が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。

AKB48の海外姉妹グループ、KLP48と歌手の鈴木愛理（31）との3マンライブ。「noa」コールが沸き起こる中、白タンクトップに赤いパンツスタイルで登場すると「Hallo、Everyone！Happy new year！」とあいさつ。バンドの生演奏をバックに「初恋キラー」「ヘントウタイ」を連続で披露した。

MCでは「今日はJ−POPの魅力を皆さんに伝えに来ました。2026年が良いものになるように頑張ります。Thank you．I love you」と語りかけた。マレーシアは幼い頃に1度、2年前に1度トランジットで訪れたことがあったが、ライブ開催は初めて。出番前には「バンドでロック調の楽曲をやるのは今回私だけなので、違った部分も見せられたらと思っています。他の方の盛り上げ方も勉強にさせていただきたいです。いつも通り、盛り上げるライブをしてきます！」と語っていた。

ステージではその後「先輩」「A8番出口」「ホットレモン」「縁色反応」と人気曲を立て続けに披露。「年末のライブのセットリストをブラッシュアップして、いつもより盛り上がる流れにしました」と自信のラインアップでマレーシアのファンもくぎ付けにした。

終盤はSNSで大ヒットした「全方向美少女」、昨年12月にリリースしたばかりの「プラチナキス」もパフォーマンス。会場が一体感に満ちあふれたところで「マレーシアに久しぶりに来ましたが、こんなに楽しいライブは初めてです」とあいさつ。「次が最後の楽曲です。青春の毎日について歌ったもので、私と一緒に楽しんでいきましょう。『1000日間』」とアナウンス。高校3年間を1000日ととらえ、限りある日々の切なさや思い出の重要さを歌った人気ナンバーを歌いきり、「Thank you！」と投げキッスを送ってステージを締めた。

年末はフェスイベントやテレビ番組出演などをこなし、元日にマレーシア入り。「年末年始に仕事をすることが夢でした」と喜び、「今年は去年よりももっと活躍できる1年にしたいです」と力を込めた。1月にはアニメ初主題歌の「メガネを外して」が起用されたTBS系「正反対な君と僕」が放送開始され、4月からは自身の強い希望で決まった初全国ツアーも控える。「たくさん曲を聴いてもらって、またたくさんのフェスなどに出ていきたいと思っています。ツアーでは今まで行けていなかった地域の方にもお会いできるので、クオリティーの高いものをみせていきたいです」と意気込んだ。