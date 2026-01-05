２０００年のＪリーグ加入から２７年目で初のＪ１に挑む水戸が４日、茨城・城里町のクラブハウスで始動し、新体制発表を行った。

＊ ＊ ＊

激動のオフを経て、水戸が新体制で始動した。

強化責任者の契約満了に伴い、Ｊ１昇格に導いた森直樹監督をフットボールダイレクター（強化責任者）に配置転換。２０１２〜２４年までクラブで育成やトップチームの指導者を歴任し、２５年はシーズン途中まで新潟の監督を務めた樹森大介氏を新監督に招聘（しょうへい）した。

樹森氏は「Ｊ１の舞台を楽しみながらも、しがみつき、来年以降もこの舞台でしっかりとやれるように、精いっぱい、選手とともにやっていきたい」と意気込みを語った。

Ｊ２で優勝し、ここからＪ１という状況での監督交代は異例でもある。樹森氏もオファーを受けた当初は「やりづらいな」と戸惑いを感じたと明かしたが「僕も社会人になってからの半分以上を水戸に捧げてきた人間。自分が先頭に立ってやるしかない。森（前監督）がやらないのであれば、自分しかいないと思った」と気持ちを切り替えたという。

サッカーのスタイルについては、踏襲と進化の２つの軸を掲げた。「昨季のサッカーがベースになってくると思うが、昨季の戦いをそのままＪ１でやって結果が出るかといったら、そんんなことは絶対にない」とキッパリ。自身が新潟指揮官として経験した悔しさや反省点も踏まえ「フィジカル的な部分を高めていかないと。そこが弱いのであれば、相手の逆をとる、外すというところも作っていかないと、厳しいシーズンで終わってしまう。進化した水戸スタイルを発揮できれば」と意気込みを語った。