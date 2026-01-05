ÃæÂ¼È»¿Í¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡×£²Ç¯¤Ö¤êÍ¿Ê¼±ÒÌò¡ÖÍÍ¼°Èþ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¤¬Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÔè¡¡½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£µÆüÀé½©³Ú¡ËÌë¤ÎÉô¡Ö½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤´¤í¤·¤¢¤Ö¤é¤Î¤¸¤´¤¯¡Ë¡×¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¿Ê¼±ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê»¦¤·¤Î¾ì¤µ¤¨¤âÈþ¤·¤¯ÉÁ¤¯¡¢¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤ÎºîÉÊ¡£¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤ÇÍ¿Ê¼±Ò¤ò±é¤¸¤ëÈ»¿Í¤Ï¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¶²½Ì¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¤ª·»¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦Í¿Ê¼±Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È»¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Â¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¤¬¤ªµÈÌò¤ò¶Ð¤á¤ë¡£
¡¡Í¿Ê¼±Ò¤òÅö¤¿¤êÌò¤Ë¤¹¤ëÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤òµñÀä¤µ¤ì¡¢Ìý¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¶§¹Ô¤ËµÚ¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢³ÍÊª¤òÁÀ¤¦à¨ÃîÎà¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²÷³Ú¤Ë¤Õ¤±¤ë¡£ÍÍ¼°Èþ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¯»¦¤·¤Î¾ì¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁþ¤á¤Ê¤µ¤¬Âç»ö¡£Áþ¤¤¤ä¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºîÉÊ¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¼ê¤òº¹¤·¤Î¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¿Ê¼±Ò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£