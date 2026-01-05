◆全国高校ラグビー 第７日（５日・花園ラグビー場） 京都成章 ３８―１９ 東福岡

準決勝第１試合は、京都成章（京都）が東福岡（福岡第一）に３８―１９で勝利。２０２１年以来、５大会ぶりの決勝進出を決め、初優勝に王手をかけた。

先制は京都成章。前半９分、トライエリア前のスクラムを起点に、９次攻撃を重ねてロックの土肥祐斗（３年）がトライ。同２３分は、相手トライエリア目前の接点からボールを持ちだしたフッカー米本啓太朗（３年）が追加点。キックも決まり、１２―０とした。東福岡の反撃は同２８分、自ゴール前からボールをつなぎ、ＷＴＢ平尾龍太（３年）が右サイドを突破。相手守備が整わない間にＳＯ藤野桜生（３年）がトライエリアに駆け込み、５点を返して前半を折り返した。

後半は２分、京都成章は中央の攻めからＣＴＢ森岡悠良（３年）がゲイン、一度パスをはさんで自らトライ。６分にも右サイドを崩し、篠颯太郎（３年）のトライ、キックも決まり２４―５と突き放す。同１０分、今度はＦＷで攻め込む京都成章が６次攻撃からプロップ辻子倫太朗（３年）がねじ込んで、怒涛の３連続トライを挙げる。

後半１３分、京都成章は右サイドほぼ中央で相手がノックフォワード。マイボールスクラムから鮮やかにラインブレークし、ＣＴＢ高萩誠人（３年）が中央へダメ押しトライを挙げて３８―５。ラン、パスで東福岡の守備を何度も突破し、計６トライの猛攻。アタック自慢の相手から終盤連続トライを奪われたが耐え、３８―１９で５季ぶりの決勝に駒を進めた。準決勝第２試合、桐蔭学園（神奈川第一）―大阪桐蔭（大阪第三）の勝者と頂点を争う。