余ったおせち救済！黒豆リメイクスイーツ

お正月のおせち料理で余りがちな黒豆。そのまま食べ続けるのも飽きてしまいますよね。今回は、余った黒豆を使って簡単に作れるスイーツレシピをご紹介。おもちのリメイクは定番ですが、今年は黒豆を上手に活用してみませんか?

元がおせちとは思えない黒豆マフィン 栗きんとんも使える！

黒豆と栗きんとんの両方が使える便利なマフィンレシピ。ホットケーキミックスを使うので、混ぜて焼くだけの簡単調理です。黒豆の煮汁も生地に加えることで、しっとりとした仕上がりに。甘さは控えめなので、朝食にもぴったりですよ。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

濃厚な和風デザートに 黒豆で簡単黒豆プリン!

ミキサーで黒豆と牛乳を攪拌（かくはん）するだけの簡単プリン。ゼラチンで固めるだけなので、オーブンいらずで作れます。黒豆のみつをかければ、まったり濃厚な和風デザートの完成。冷やし固めればすぐ食べられるのも嬉しいポイントですね。

黒豆のシロップも無駄なく活用！ 黒豆クッキー

ノンバターでヘルシーな黒豆クッキー。黒豆のシロップも生地に活用できるので、無駄なく使い切れます。厚めに焼けばさっくり、薄く焼けばしっとりと、焼き方で食感を変えられるのも楽しいですね。甘さ控えめなので、お茶請けにもおすすめです。





余った黒豆が、簡単においしいおやつに大変身。マフィンはホットケーキミックスで手軽に、プリンはミキサーで混ぜるだけ、クッキーはノンバターでヘルシーに作れます。どれも特別な材料は必要なく、おうちにあるもので作れるのが嬉しいですね。そのまま食べるのに飽きてしまったおせちの黒豆や栗きんとんも、ちょっとしたアレンジで家族が喜ぶおやつに変身しますよ。お正月明けのおやつタイムに、ぜひ作ってみてくださいね。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）