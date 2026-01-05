¡Ú °ËÆ£Êâ¡Ê£´£µ¡Ë ¡õ ºÙÃ«Í´²ð¡Ê£³£±¡Ë ¡Û¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¡×
ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢Ï¢Ì¾¤ÇÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¶¦¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤È°ËÆ£Êâ¤Ï¡¢ÌóÆóÇ¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿®Íê¤·¹ç¤¤¡¢¹â¤á¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡¢ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´Â¿¹¬¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡°ËÆ£Êâ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
ÃÂÀ¸Æü¡§1980Ç¯4·î14Æü
·ì±Õ·¿¡§A·¿
½Ð¿ÈÃÏ¡§Åìµþ
1993Ç¯ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¿å¤ÎÎ¹¿Í»øKIDS¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
1997Ç¯´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢Âè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ª¤è¤ÓÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â±Ç²è¡Ø¥ê¥ê¥£Ž¥¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ØÅìµþ¥¿¥ï¡¼ ¥ª¥«¥ó¤È¥Ü¥¯¤È¡¢»þ¡¹¡¢¥ª¥È¥ó¡Ù¡Ø¥½¥é¥Ë¥ó¡Ù¡ØGANTZ PERFECT ANSWER¡Ù¡Ø²£Æ»À¤Ç·²ð¡Ù¡Ø´÷²øÅç¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃë´é¡Ù¡Øº§³è·º»ö¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¡£
2022Ç¯¤«¤é¤Ï³¤³°¥É¥é¥ÞHBO¡ØTokyo Vice¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤ÎÂ³Åê¤â·èÄê¡£¥²¡¼¥à¡ØFAINAL FANTASY » REMAKE¡Ù¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¤ÎVoice Cast¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£
¡Ú¡¡ºÙÃ«Í´²ð¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
1994Ç¯5·î1ÆüÀ¸
´ä¼ê¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹¡§ 180cm
¼ñÌ£¡§ ¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢³ÊÆ®µ»´ÑÀï
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡§ ¶õ¼ê¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°
ÆÃµ»¡§¡¡±Ñ¸ì¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
»ñ³Ê¡§ ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö
