¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï5Æü¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÂÇÇË¡×¤òÈ¯É½¡£²ñ¸«¤ÇÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÂÇ·â¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨5°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.232¡¢ÆÀÅÀ410¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼é¤ë¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç1ËÜÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤ÎÃÏÈ×¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¡¢ºòµ¨¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂÇ·âÎÏ¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏFA¤ÇDeNA¤«¤é·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¾Éð¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¼«¿È¤â¤è¤ê°ìÁØµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ø¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£