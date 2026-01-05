¡Ú¥ª¡¼¥±¡¼¤Î¥Á¥é¥·¡Û2026Ç¯¤â¤ªÆÀ¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¤äË¢¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤âºÇÂç6.6³ä°ú¤¤Ë¡£
¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¡¼¥±¡¼¡×¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤Ë¥Á¥é¥·¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿´ØÅìÃÏ°è¡ÊÀ¶À¥Å¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Á¥é¥·¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤â¥ª¡¼¥±¡¼¤Ç¤ªÆÀ¤Ë...¡ª
¡üµªÊ¸ Æù¤Þ¤ó¡Ê1¸Ä¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê280±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.1³ä°ú¤Î164±ß¤Ë¡£
¡ü¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó ¤¦¤Á¤Î¤´¤Ï¤ó ÇòºÚ¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¡Ê2¿ÍÁ°¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê237±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.9³ä°ú¤Î138±ß¤Ë¡£
ÀõÁð¡¦ÀÄÍÕÂæÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ümizkan ¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤ë¥«¥ó¥¿¥ó¿Ý¡Ê1L¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê653±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢3.9³ä°ú¤Î398±ß¤Ë¡£
ÆüËÜ¶¶µ×¾¾Ä®Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾ÃÌ×»¨²ß¤â¤ªÆÀ¤Ë¡£
¡ü¥¢¡¼¥¹À½Ìô ²¹Êñ ìÔÂô¤È¤í¤ê¤Ë¤´¤êÍá ¤Ò¤Î¤¡Ê12¾û¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á781±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢5.8³ä°ú¤Î327±ß¤Ë¡£»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥¡¦ºíµÜ¡¦½½¾ò¡¦Ì¯Ï¡»û¡¦¹â±ß»û¡¦½éÂæ¡¦ÄÔÆ²¡¦ËÜËÒ¡¦¾ÅÆîÂæ¡¦Ê¿Ìî¡¦¿·¿ùÅÄ¡¦À¾¹ñÊ¬»û¡¦¤¢¤¶¤ßÌî¡¦µÈ¾Í»û¡¦ÀÄÍÕÂæ¡¦»¥¤ÎÄÔ¡¦ÈÄ¶¶ËÜÄ®¡¦ÆüËÜ¶¶µ×¾¾Ä®¡¦Çð¹âÅç²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë ìÔÂôÊÝ¼¾¥Æ¥£¥·¥å¡¼ 200¡ß3¸Ä¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á1461±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢5.8³ä°ú¤Î602±ß¤Ë¡£»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥Å¹¡¦Ê¿Ìî¡¦¿·¿ùÅÄ¡¦±È½®¡¦µÈ¾Í»û¡¦ÈÄ¶¶ËÜÄ®Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üP¡õG ¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë¥¸¥§¥ë °áÎÁÍÑÀöºÞ/¤Ä¤á¤«¤¨ÍÑ¡Ê1720g¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á2590±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢6.6³ä°ú¤Î877±ß¤Ë¡£»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üKao¡Ê²Ö²¦¡Ë¥¥Ã¥Á¥óË¢¥Ï¥¤¥¿¡¼ ¤Ä¤±¤«¤¨ÍÑ¡Ê400ml¡Ë¾¦ÃÌ»þ»ÈÍÑÇä²Á423±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢4.5³ä°ú¤Î228±ß¤Ë¡£
»°¶¿Ãæ±û¡¦²¦»ÒËÙÁ¥Å¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¹ÈÇò¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡×¡Ê177±ß¡Ë¤ä¡Ö399¤Á¤é¤·¡×¡Ê419±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£
Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£