戸田建設<1860.T>が反発している。この日、同社が代表企業を務めるＳＰＣ「五島フローティングウィンドファーム合同会社」が、浮体式洋上風力発電所「五島洋上ウィンドファーム」の商用運転を５日に開始したと発表しており、好材料視されている。



同発電所は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）に基づき、公募占用計画の認定を受けた国内第１号案件で、複数機設置する商用浮体式洋上風力発電所としても国内初。浮体上部に鋼、浮体下部にコンクリートを採用したハイブリッドスパー型浮体構造で、戸田建が設計から施工まで担当した。



