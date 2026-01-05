Shureは、スマートフォンなどのモバイルデバイスでの使用を想定した「MV88 USB-C ステレオマイクロホン」を2月19日（木）に発売する。参考価格は2万8,150円。

USB Type-C端子を備えたステレオマイクロホン。持ち運びやすい大きさと、接続するだけですぐに使用できる手軽さながら、プロ品質の録音が可能としている。

音声の入力レベルを自動で調整するオートレベルモードを搭載。また不要なバックグラウンドノイズを除去するリアルタイム・デノイザー機能など、制作をサポートする機能を備える。

ステレオモード、モノカーディオイド、モノ双指向性、Rawミッドサイドの4つの収音パターンを選択可能。旅行VLOGやインタビューの録音、ライブイベントの収録などそれぞれのシナリオに応じた設定を選択できるとしている。

専用アプリを介して各種設定の調整にも対応。マイクゲイン、5バンドEQ、リミッター、コンプレッサー、ハイパスフィルター、ステレオ幅などの調整が可能という。

製品にはウインドスクリーン、保護用キャリーケースが付属する。

対応OS：iOS 16以上、Android 12以上、macOS 12以上、Windows 10以上 コネクタータイプ：USB Type-C トランスデューサータイプ： コンデンサー 周波数特性：20Hz～20kHz ビット深度：24-bit サンプリングレート：48kHz ゲイン調整範囲：0～36dB 最大SPL：120dB MFi認証：あり 筐体素材：アルミニウム 外形寸法：67.84×26.41×35.41mm 重量：40g（ウインドスクリーン除く）