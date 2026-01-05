「多彩な決め方」で圧巻３発！ エムバペ不在で先発の21歳FWに脚光「もっとちゃんと使うべきだ」「純正ストライカーとしての華がありすぎる」
ヘディング、右足、そして最後は左足のヒール。圧巻の３発だった。
現地１月４日に開催されたラ・リーガ第18節でレアル・マドリーはベティスと対戦。５−1で圧勝した。
この一戦で輝きを放ったのが、絶対エースのキリアン・エムバペに代わって先発したゴンサロ・ガルシアだ。20分、エリア外左のFKからヘディングシュートを叩き込むと、50分には、味方のロングパスを胸でコントロールし、そのまま強烈な右足のボレーシュートを突き刺す。さらに３−1で迎えた82分、左サイドからのクロスを左足のヒールで合わせてネットを揺らし、ハットトリックを達成した。
昨夏のクラブワールドカップで得点王に輝いた21歳のスペイン人FWは、ここまでリーグ戦で14試合に出場しノーゴールだったが、ようやく目に見える結果を残した。
破格のパフォーマンスに、SNS上では「純正ストライカーとしての華がありすぎる」「ついにゴンサロ・ガルシアの時代が幕を開けてしまったか」「凄すぎるこの男」「エムバペ不在でもこの破壊力」「もっとちゃんと使うべきだ」「多彩な決め方」「マークを剥がすプルアウェーが絶品なんですわ」「入り方素晴らしい」といった声があがっている。
ファンも納得の活躍ぶりだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーのゴンサロ・ガルシアが「多彩な決め方」でハット達成！ ベティス戦ハイライト
現地１月４日に開催されたラ・リーガ第18節でレアル・マドリーはベティスと対戦。５−1で圧勝した。
この一戦で輝きを放ったのが、絶対エースのキリアン・エムバペに代わって先発したゴンサロ・ガルシアだ。20分、エリア外左のFKからヘディングシュートを叩き込むと、50分には、味方のロングパスを胸でコントロールし、そのまま強烈な右足のボレーシュートを突き刺す。さらに３−1で迎えた82分、左サイドからのクロスを左足のヒールで合わせてネットを揺らし、ハットトリックを達成した。
昨夏のクラブワールドカップで得点王に輝いた21歳のスペイン人FWは、ここまでリーグ戦で14試合に出場しノーゴールだったが、ようやく目に見える結果を残した。
ファンも納得の活躍ぶりだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーのゴンサロ・ガルシアが「多彩な決め方」でハット達成！ ベティス戦ハイライト