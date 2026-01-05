¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤ÎDAIGO¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÀ¼Ê¹¤¯¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯
¢£¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÊDAIGO¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDAIGO¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿Âè1ÏÃ¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
DAIGO¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºØÆ£µÁÎ¶¤ò±é¤¸¤¿DAIGO¤¬¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤ËÃåÊª¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ýー¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¼½Ð¤¹¤ÈDAIGO¡¢°Õ³°¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡ª¡×
¡ÖºØÆ£µÁÎ¶¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²Ï¤Ï¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¼Ê¹¤¯¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦½ÐÈÖ¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£