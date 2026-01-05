１月５日（月）のヒルナンデス！は★岳南電車で縁起がいい絶景旅★
★岳南電車で縁起がいい絶景旅★
新春１発目のヒルナンデス！は
全ての駅から富士山が望めるという
日本唯一の電車「岳南電車」で縁起がいい絶景旅
さらに静岡グルメや、穴場の富士山絶景スポットも続々
【出演者】やす子・小峠英二・草刈民代・夏菜
＜ご紹介させていただいた内容＞
★岳南電車
日本で唯一！全ての駅から富士山が望めるというローカル線
【富士山絶景ポイント】
１ 吉原駅からジヤトコ前駅の正面に見える富士山
２ 岳南富士岡駅から須津駅の間の鉄橋を渡る瞬間の富士山
【お得な乗車券】全線1日フリー乗車券 大人７００円 子ども３１０円
★道の駅富士川楽座
東名高速道路からも一般道からもアクセスできる道の駅
道の駅富士川楽座内の店舗
・ふじのくに楽座市場
青島みかん ４００円〜
西南のひかり ５００円〜
※時期により価格は異なります
・駿河屋賀兵衛
生しらす山葵塩辛 １９８０円
・魚しげ商店
・レストラン駿河路
紅白丼 １９８０円
★大観覧車 フジスカイビュー
道の駅の隣にある観覧車
【料金】 一般券 ７００円（３歳以上有料）
★吉原商店街
レトロな魅力あふれる商店街
★まつの精肉店
あまり数が出ない貴重な愛鷹山麓の広大な土地で育ったあしたか牛を扱うお店
1日１２００個売れるコロッケが大人気！
コロッケ １個 ５０円
メンチカツ １個 １３８円
★茶舗焙焙焙
日本茶アワードほうじ茶部門受賞のほうじ茶専門店
ほうじ茶ソイラテ ５８０円
凛茶 ４５０円
★ArcadeHotel
商店街内にある穴場スポットホテル
★カフェ１５１８
築７０年の古民家を改装し、
レトロな雰囲気も残しつつおしゃれな空間へと生まれ変わったカフェ
自家製プリン ５００円
自家製焙煎コーヒー ５００円