巨人は5日、ジャイアンツU15ジュニアユースの片岡保幸監督、女子チームの田中美羽選手ら4人を1月6日から9日間の日程で、中央アメリカのニカラグア共和国へ指導者派遣すると発表した。

スポーツ振興を通じた国際貢献を目的としてJICA（独立行政法人国際協力機構）と締結した連携協定に基づく派遣。現地ではU23、U15の男子代表や女子チーム代表などを対象としたクリニックを行う。男女の日本代表経験者が共同で指導にあたって競技振興と競技力の向上を図るほか、ジェンダーの垣根を越えたスポーツ文化の醸成を目指す。

片岡監督は「24年冬にニカラグア野球連盟の指導者がU15を訪れて以来の交流となります。野球を心から楽しむようにとアプローチする彼らの姿勢は我々も学ぶところがあります。技術指導を通じニカラグア野球のレベルアップに貢献すると共に、日本野球にいかせるエッセンスを吸収できるよう異文化交流を楽しみたいと思います」とコメント。

田中は「球団の90周年事業でニカラグアを訪問して以来2度目の訪問となります。女子代表との交流戦で球場が満席になった熱狂の景色は忘れられず、私の競技人生にも大きな影響を与えてくれました。現地での交流を通じ、あの時の恩返しをしたいですし、女子野球の世界的な普及とレベルアップに繋げられるよう頑張ります」と話した。