「ガォー！」 帰宅したパパをダッシュで出迎えた小さな恐竜に悶絶「たまらなくカワイイ」「疲れ吹き飛んだ」
恐竜の衣装を着た兄弟が、帰宅したパパを出迎える様子を収めた動画がInstagramで話題を集めている。投稿したのはしゅうくん/ときくんママ（@_shu_toto_）さん。7.8万表示、1000件以上のいいねが集まり、「めちゃ可愛い兄弟怪獣ですね」「たまらなくカワイイ〜」「幸せのお裾分けありがとうございます」などのコメントが寄せられた。恐竜姿でパパを待つ兄弟の日常について、ママに聞いた。
【写真】パパ大好き兄恐竜が玄関へダッシュ中、キョトンとしているキュートな弟恐竜
――パパが帰宅した時の兄弟それぞれのリアクションについてお聞かせください。
「玄関の音が聞こえた瞬間、兄は大喜びでダッシュで玄関に向かっていました！ 弟はまだよくわかっていないのか大人しく待ってました。パパが帰って来たら抱っこをおねだりするのはいつものことなんですが、この日はおかえりなさいのお辞儀をしていたのが可愛くて印象的でした」
――お子さんにとって「大好きなパパ」とはどのような存在ですか。
「沢山遊んでくれて、沢山可愛がってくれて心のよりどころのような存在だと思います。何かあって泣いている時も『パパー！』と抱きつきにいっています。安心するんだと思います」
――普段の兄弟の関係性について、互いの接し方や、微笑ましいと感じる瞬間を教えてください。
「弟のことを気にかけてくれ、泣いていたらトントンしてくれたり、よしよししてくれます。弟はそのおかげでお兄ちゃんが大好きになりました。お兄ちゃんが近くに来るだけでニコニコ笑顔になります！」
――兄弟が恐竜の衣装を着るようになったきっかけや、この衣装を選んだ理由があれば教えてください。
「子ども(兄)が恐竜を認識して『ガォー！』と言うようになったことがきっかけです。恐竜を着て『ガォー！』と言ったら可愛いだろうなと思って(笑)。この日着ていた理由はパパが喜ぶかなと思って着せました！」
別の動画では、2人そろって恐竜の衣装を着て仲良くお昼寝する姿も投稿されている。普段は同じタイミングでお昼寝をしないという兄弟だが、この日は仲良く眠り、弟はすぐ起きて大好きなお兄ちゃんの顔を眺めていたという。
――パパが帰宅した時の兄弟それぞれのリアクションについてお聞かせください。
「玄関の音が聞こえた瞬間、兄は大喜びでダッシュで玄関に向かっていました！ 弟はまだよくわかっていないのか大人しく待ってました。パパが帰って来たら抱っこをおねだりするのはいつものことなんですが、この日はおかえりなさいのお辞儀をしていたのが可愛くて印象的でした」
――お子さんにとって「大好きなパパ」とはどのような存在ですか。
「沢山遊んでくれて、沢山可愛がってくれて心のよりどころのような存在だと思います。何かあって泣いている時も『パパー！』と抱きつきにいっています。安心するんだと思います」
――普段の兄弟の関係性について、互いの接し方や、微笑ましいと感じる瞬間を教えてください。
「弟のことを気にかけてくれ、泣いていたらトントンしてくれたり、よしよししてくれます。弟はそのおかげでお兄ちゃんが大好きになりました。お兄ちゃんが近くに来るだけでニコニコ笑顔になります！」
――兄弟が恐竜の衣装を着るようになったきっかけや、この衣装を選んだ理由があれば教えてください。
「子ども(兄)が恐竜を認識して『ガォー！』と言うようになったことがきっかけです。恐竜を着て『ガォー！』と言ったら可愛いだろうなと思って(笑)。この日着ていた理由はパパが喜ぶかなと思って着せました！」
別の動画では、2人そろって恐竜の衣装を着て仲良くお昼寝する姿も投稿されている。普段は同じタイミングでお昼寝をしないという兄弟だが、この日は仲良く眠り、弟はすぐ起きて大好きなお兄ちゃんの顔を眺めていたという。