¡¡ÇÐÍ¥¤Î³Þ¾¾¾¡Ê33¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿³Þ¾¾¤È¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Îß·°æ°ì´õ¤¬ÅÐ¾ì¡£Àê¤¤»Õ¡¦¥·¥¦¥Þ»á¤Ë¤è¤ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿ô»ú¤«¤é±¿µ¤¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢³«±¿¤ØÆ³¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡Ö¿ô°Õ³Ø¡×¤ÎÀê¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡7ºÐ¡¢17ºÐ¡¢27ºÐ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤À¤È¸À¤ï¤ì¡¢Êª»ö¤òÅ¯³ØÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬21ºÐº¢¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿³Þ¾¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤â¤¦ÌµÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×´¶¤¸¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¶½Ì£¤Ï»ý¤Ã¤¿¤±¤É¡¢4Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¿Í¡Ê¼çÌò¡Ë¤¿¤Á¤ÈËÍ¤È¤Îº¹¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÅú¤¨¤Ï½Ð¤º¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¡¢»×ÁÛ¤«¤é¤¢¤ë°ÕÌ£Æñ¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤«¤â¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¥·¥¦¥Þ»á¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤·ù¤Ê¥ä¥Ä¡ÊÌò¡Ë¤µ¤»¤¿¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤é¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢·ù¤Ê¥ä¥Ä¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£