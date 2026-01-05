こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月3日(土)9時から1月7日(水)23時59分まで「スマイルSALE 初売り」を開催中。

現在、Echo Show 15など、AmazonのEchoシリーズがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Amazon Echo Show 15 (エコーショー15) 第2世代 (2024年発売) - 15.6インチ フルHDスマートディスプレイ with Alexa、Fire TV機能搭載、Alexa対応音声認識リモコン同梱 37,980円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

15.6インチ大画面と迫力サウンドで高画質エンタメを楽しめる「Echo Show 15」が21％オフで過去最安値で登場！

15.6インチのフルHD（1080p）ディスプレイを搭載、家族の予定管理から動画視聴、ビデオ通話までを1台で担えるAmazonの「Echo Show 15」が、現在、Amazon初売りSALEで21％オフで3万8,000円切りの過去最安値に！

壁掛け設置にも対応する15.6インチの大画面で、Prime Video、Netflix、YouTube、TVer、U-NEXTなどを再生できるFire TV機能を搭載。映画やドラマ、バラエティ番組をキッチンやダイニングで気軽に楽しめます。

鮮やかなサウンドとクリアな音声により、料理や家事をしながらでも視聴体験は快適。Wi-Fi 6E対応で、複数デバイス接続時も通信混雑を抑え、動画を滑らかに再生できます。

Alexa対応音声認識リモコン同梱で操作性も良好ですよ。

家族の予定・家電操作・通話まで担う“暮らしの情報ハブ”として機能してくれます！

ホーム画面はウィジェットで自由にカスタマイズでき、予定表、やることリスト、天気、写真を一目で確認可能。Google、Microsoft、iCloudカレンダーと同期でき、家族のスケジュール共有がスムーズです。

Alexaによる音声操作やスマートホームダッシュボードから、照明やスマートプラグなどの操作にも対応。本体上部のカメラは広視野角・自動フレーミング・3.3倍ズームを備え、自然なビデオ通話を実現します。

未使用時はデジタルフォトフレームとして思い出の写真を表示できるのも魅力でき、もちろん、マイク／カメラのオフボタンや内蔵カメラバーなど、プライバシー保護もしっかり対応しています。

＞＞Echoシリーズセール 1/7(水)まで

なお、上記の表示価格は2026年1月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「Amazon スマイルSALE 初売り」