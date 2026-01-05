Image: Amazon

これはご褒美ですね！

明けました2026年。今年はイヤホンの更新を狙っている人はいませんかー？

たとえばノイキャン付いてて音質よくて使い勝手よくてカラバリも豊富で…。そんなイヤホンがAirPods Proの半額くらいで買えたらいいなぁ！

…なんてね。まぁ、そんな夢あるわけ…あったわ。

Ankerの名イヤホン「Anker Soundcore Liberty 4 Pro」がまさかの20％OFFで1万5990円。この性能でこの値段は正直おどろきしかありません…。

Anker史上最高傑作と言うだけはある、モリモリの高性能機

このイヤホン。発売は2024年とちょっと前なのですが、Ankerイヤホンのフラッグシップモデルなので、ハイエンドな機能と仕様がモリモリ入っているんですよね。

サウンド面では大型ドライバーで低域から高域まで解像感高く伸びてくれますし、3Dオーディオにも対応。ノイズキャンセリングのレベルもAnkerイヤホンの中では最高峰で、雑踏の中でもしっかりと音に集中させてくれます。

僕、実はお出かけ用イヤホン、これなんですよね。常にポーチに入れてある1台。体験の満足度は僕が保証します。

