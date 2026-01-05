トラジャ松田元太「カウコンの給料より全然いい額」先輩からの“お年玉事情”告白「みんな入ったほうがいいっすよ」
【モデルプレス＝2026/01/05】Travis Japanの松田元太が、2026年1月5日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。先輩からお年玉を貰ったことを明かした。
新年1発目、番組4年目突入となった今回の放送。番組では、出演者らが年末年始の思い出を写真とともに紹介し、エピソードを披露した。
松田は、2025年12月31日に東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」で撮影したTravis Japanメンバーとのオフショットを公開。同公演での思い出について「先輩方もたくさん集まって。今回松岡くんだったり堂本光一だったりサプライズゲストでめちゃくちゃ盛り上がって、歓声もエグくて」と松岡昌宏と堂本光一がサプライズ登場したことを振り返った。
さらに「先輩方に会えて、お年玉もいろんな先輩から。もう今すごい額になりました。ほぼ先輩方が（お年玉くれる）」と大量のお年玉をもらったと告白。「カウコンの給料より全然いい額」とぶっちゃけつつ「自慢としては『カウコン』に出ればめちゃめちゃお年玉もらえるのと、先輩と無料で出会える。みんな入ったほうが良いっすよ！」と呼びかけていた。
そして「僕の後輩はいないですね」と、自身はまだお年玉を渡すポジションではないそうで「これからあげるポジションにゆくゆくなれれば」と語った松田。すると、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑からは「あげなさそうだな〜」とツッコまれていた。（modelpress編集部）
