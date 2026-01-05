ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¼êºî¤ê¤Î2¿§¤½¤Ü¤íÊÛÅö¸ø³«¡ÖÌ¼¤µ¤ó´î¤Ó¤½¤¦¡×¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/05¡Û¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·Ý¿Í¤Î30Âå¸µºÊ¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¡×Ì¼¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤½¤Ü¤íÊÛÅö
ÌÚ²¼¤Ï¡Östart¡×¤È³Ø¹»¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢2¤Ä¤ÎÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤ÞÅßµÙ¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤ËÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤½¤Ü¤í¤ÈÍñ¤½¤Ü¤í¤ò¤«¤±¤¿¿©Íß¤ò¤½¤½¤ëÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÛÅö¤Î²£¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤´¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó´î¤Ó¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È2010Ç¯¤Ë·ëº§¡£2012Ç¯¤Ëè½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤ò¡¢2015Ç¯¤Ëçý³ðºÚ¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÆ£ËÜ¤ÈÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
