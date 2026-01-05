USJ、学生応援「ユニ春2026」木戸大聖の“青春”新CM＆学生限定貸切ナイトが3年ぶり復活
【女子旅プレス＝2026/01/05】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、春の学生応援施策「ユニ春」を、2026年1月30日（金）〜4月5日（日）まで開催。学生限定チケットの販売やスペシャルイベントを通じ、学生にとって忘れられない春の思い出作りを応援するもので、俳優の木戸大聖主演の新CM公開に加え、3年ぶりとなる「学生限定アトラクション貸切ナイト」の実施も決定した。
1月5日公開の新CMには、「リアルって、声が枯れるほど青春。」をテーマに、仲間と共にパークを全力で楽しむ姿が描かれている。
「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」や「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」での絶叫シーン、ドンキーコングやマリオとの遭遇で見せる自然な笑顔など、今この瞬間しか味わえない青春のひとコマが凝縮された映像だ。
木戸自身も撮影を振り返り、「学生の頃に戻ったような感覚で撮影ができました」とコメント。学生時代の青春について、高校でバスケットボール部キャプテンを務めていたことを回顧し、「試合に向けて仲間と声を出し合いながら一つの目標に向かって走る時間は、本当に“青春”って感じで、あの時しかできなかったです。その経験があったからこそ、今でもチームメイトとは仲がいいです」と述べ、「社会人になると、あんなふうに全力で何かに挑戦したり、笑いあったりする時間ってなかなかないんですよね。だからこそ、今の学生の皆さんには、仲間と声を枯らすほど、思いきり楽しむ時間を大切にしてほしい」「スマホ越しだけじゃなく、リアルな時間も大切にして」と呼びかけた。
また、新CMテーマソングには、島根県出身のピアノトリオバンド・Omoinotakeによる、書き下ろしの新曲「Wonderland」を起用。「卒業」をテーマに制作された同楽曲は、春特有の別れの寂しさと、新たな始まりを繊細に表現している。
来春の「ユニ春」の目玉として、3年ぶりに「学生限定アトラクション貸切ナイト」が復活する。これはパーククローズ後の1時間、学生のみがアトラクションを貸切で楽しめる特別なプログラムだ。開催日は2026年3月28日、29日の2日間を予定。 対象アトラクションなど詳細は、後日公式サイト上で発表される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
