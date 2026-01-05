NFLはレギュラーシーズン最終日の4日（日本時間5日）、第18週の残り14試合が行われ、プレーオフ（PO)に進出する全14チームが決まった。POはワイルドカードが10日（同11日）に開幕し、チャンピオンを決めるスーパーボウルは2月8日（同9日）にカリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで行われる。

レギュラーシーズン最後の試合はAFCの“PO最後の1枠”を懸けた北地区のライバル対決。スティーラーズが地元でレーベンズを26―24で破って10勝7敗とし、5季ぶりの地区優勝と3季連続のPO進出を決めた。スティーラーズは20ー24で迎えた第4Q残り55秒、今季ジェッツから加入した42歳のQBロジャースがWRオースティンへ26ヤードの逆転TDパス。レーベンズは“逆転サヨナラ”を狙ったラストプレーの44ヤードFGを新人Kループが右へ外した。

AFCは10季ぶりに西地区優勝を果たしたブロンコスが14勝3敗でPO第1シードを獲得。ディビジョナルプレーオフからの登場となる。

NFCではパンサーズが10季ぶりに南地区優勝を決めて“最後の1枠”を獲得した。地区優勝を争うバッカニアーズに3日（同4日）の直接対決で14―16と敗れたものの、既にPO進出の可能性が消えていたファルコンズが4日のセインツ戦に19―17で勝利。南地区はパンサーズ、バッカニアーズ、ファルコンズが8勝9敗で並び、タイブレーカーを制したパンサーズの8季ぶりPO進出が決まった。

NFCは14勝3敗で5季ぶりに西地区優勝を飾ったシーホークスが第1シード。スーパーボウル2連覇を狙う東地区王者のイーグルスは第3シードとしてPOに臨み、ワイルドカードでは第6シードの49ersと対戦する。

【レギュラーシーズン最終順位】☆＝PO進出、★＝PO第1シード

▽AFC

＜東地区＞

(1)☆ペイトリオッツ 14勝3敗

(2)☆ビルズ 12勝5敗

(3)ドルフィンズ 7勝10敗

(4)ジェッツ 3勝14敗

＜北地区＞

(1)☆スティーラーズ 10勝7敗

(2)レーベンズ 8勝9敗

(3)ベンガルズ 6勝11敗

(4)ブラウンズ 5勝12敗

＜南地区＞

(1)☆ジャガーズ 13勝4敗

(2)☆テキサンズ 12勝5敗

(3)コルツ 8勝9敗

(4)タイタンズ 3勝14敗

＜西地区＞

(1)★ブロンコス 14勝3敗

(2)☆チャージャーズ 11勝6敗

(3)チーフス 6勝11敗

(4)レイダーズ 3勝14敗

▽NFC

＜東地区＞

(1)☆イーグルス 11勝6敗

(2)カウボーイズ 7勝9敗1分け

(3)コマンダーズ 5勝12敗

(4)ジャイアンツ 4勝13敗

＜北地区＞

(1)☆ベアーズ 11勝6敗

(2)☆パッカーズ 9勝7敗1分け

(3)バイキングズ 9勝8敗

(4)ライオンズ 9勝8敗

＜南地区＞

(1)☆パンサーズ 8勝9敗

(2)バッカニアーズ 8勝9敗

(3)ファルコンズ 8勝9敗

(4)セインツ 6勝11敗

＜西地区＞

(1)★シーホークス 14勝3敗

(2)☆ラムズ 12勝5敗

(3)☆49ers 12勝5敗

(4)カージナルス 3勝14敗

【POワイルドカード組み合わせ】カッコ内の数字はシード順

▽AFC

・11日 ペイトリッツ(2)vsチャージャーズ(7)

・11日 ジャガーズ(3)vsビルズ(6)

・12日 スティーラーズ(4)vsテキサンズ(5)

▽NFC

・10日 ベアーズ(2)vsパッカーズ(7)

・11日 イーグルス(3)vs49ers(6)

・10日 パンサーズ(4)vsラムズ(5)