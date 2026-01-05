井上真央、『花男』の様相再び？ イケメン俳優に囲まれ「幸運にも素敵な男性に囲まれることが多く（笑）」
俳優の井上真央（38）、竹内涼真（32）、瀬戸康史（37）、渡辺大知（35）が5日、都内で行われたテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（13日スタート／毎週火曜 後9：00）制作発表記者会見に登場した。
【全身ショット】綺麗すぎる⋯華やかな和装で登場した井上真央
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
主人公の初恋の相手でありヒロインを演じる井上は「私は幸運にも素敵な男性に囲まれることが多く（笑）、今回の作品でも、このようにイケてるメンズたちに囲まれながら、楽しく撮影をしております」と、自身が出演していたドラマ『花より男子』を思わせるコメントでにっこり。
「最後までみんなで仲良く、いい作品を作れたらいいなと思っております」と撮影中の本作について意気込みを語った。
【全身ショット】綺麗すぎる⋯華やかな和装で登場した井上真央
本作は、人気作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一（竹内）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
「最後までみんなで仲良く、いい作品を作れたらいいなと思っております」と撮影中の本作について意気込みを語った。