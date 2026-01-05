冬の主役＜２＞フィギュアスケートペア 三浦璃来 ２４ 木原龍一 ３３ （木下グループ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

「弱点種目」磨き成長

フィギュアスケートの日本代表で唯一、昨季の世界選手権を制した「世界王者」としてミラノ・コルティナ冬季五輪に挑む。大きな期待と重圧の中、木原は言う。「スケートを楽しむ。それが一番大事」。その思いは、もう揺らぐことはない。

世界選手権は２０２３年大会で初優勝。その後は「勝たなければいけない」と完璧を求め、互いにわずかな失敗も許せなくなった。２４年１２月のグランプリ（ＧＰ）ファイナルで優勝を逃し、険悪なムードの中で、木原は「話にならない」と吐き捨てるように言った。直後の全日本選手権もミスが出た。暗い表情で言葉も発しないキスアンドクライの様子を見た母の言葉に木原ははっとした。「誰かのお葬式みたいね」。これまでの歩みを思い返した。

ペアの注目度は日本では低く、欧米勢に体格面で劣ることもあって長く「弱点種目」だった。日本スケート連盟は１０年代から強化を本格化し、木原は連盟に打診され、１３年にシングルからの転向を決めた。

どうすれば世界のトップレベルにいけるのか、その前例が日本ではなかった。このため木原は高難度の技を習得しようと、海外選手にコツや練習方法を聞いた。２２年北京五輪で金メダルを獲得する隋文静、韓聡組（中国）はわざわざ時間をとり、実演して教えてくれた。木原は「ペア（の競技）人生で大切な経験であり、財産」と感謝する。

三浦との出会いは１９年夏。トライアウトで「最初から滑りが合った」という２人はカナダを練習拠点とし、有力選手が集う環境に身を置いた。世界のトップはまだ遠くても、試合に出られること、日々成長を感じられることが楽しかった。

そんな純粋な気持ちを取り戻した今季、練習では過度に追い込まず、体調管理を重視する。試合ではアイスダンスを観戦し、カップルの同調した動きや表現力にヒントを得ることもある。気持ちに余白ができたことで、高いリフトなど持ち味のダイナミックな演技により磨きがかかった。

北京五輪は「無知の状態」（三浦）で、期間中のコンディション維持がうまくできなかった。木原は「気持ちや体の整え方は経験がある。前回のようには苦しまない自信がある」と話す。頂上争いはミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（独）や、サラ・コンティ、ニッコロ・マチー組（イタリア）らがライバルとなる。「演技の基礎点はほぼ同じ。出来の勝負になる」と三浦。わずかなミスがメダルの色を左右する。そんな極限の戦いだからこそ、２人は言う。「ミスなくやれたら一番いいけど、自分たちらしく、楽しく、誇りを持って滑りたい」（岡田浩幸）

［名場面］結成３季目 扉開く

◆２０２２年北京五輪 フィギュアスケートのペアで三浦、木原組はショートプログラム（ＳＰ）は８位。先に行われた団体戦に出場後、コンディション維持に苦しみ、三浦は「組んできた中で一番つらい時期で、何をしても（２人の）タイミングが合わなかった」と振り返った。焦りながらも必死に調子を上げ、「フリーの直前の６分間練習で、やっと（調子が）戻ってきた」といい、フリーでは順位を上げて７位に入った。それまでは１９９２年アルベールビル大会の井上怜奈、小山朋昭組の１４位が日本勢の最高順位だった。当時結成３季目だった三浦、木原組が、重い扉を開いた。