◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 京都成章38―19東福岡（2026年1月5日 花園）

初優勝を狙う京都成章（京都）が8度目の優勝を狙った東福岡（福岡第一）を下し、5大会ぶりの決勝進出を決めた。

立ち上がりからペースを握った。まずは前半9分、フォワードの推進力を武器に、最後は主将のLO土肥祐斗が右中間トライゾーンに飛び込んで先制。終始、相手陣内で試合を進め、22分にはHO米本啓太朗のトライでリードを12点まで広げた。後半28分に1トライを返されたが、慌てることはなかった

試合の流れを決定付けたのは後半早々のプレーだった。後半1分、自陣からCTB森岡悠良がロングゲイン。右タッチライン際を走るWTB吉永一航へとパスし、相手を引きつけた吉永からオフロードパスが返ってくる。森岡は仲間からのパスを大事に胸に抱え、ゾーン右隅にトライを決めた。

持ち味の出足の鋭いディフェンスで東福岡の攻撃を封じてペースを握り、その後もトライを量産し、6トライ4ゴールで38得点。試合終了間際に立て続けにトライを返されたが、最大33点の得点差を生かし、過去優勝7度の強豪を振り切った。

京都成章にとっては悲願の、そして京都勢にとっても05年度大会の伏見工（現京都工学院）以来、20年ぶりの頂点にあと1勝に迫った。戦うたびに勢いを増していく京都成章フィフティーン。積み上げてきた自分たちのラグビーを、花園の最高峰の舞台で表現する。