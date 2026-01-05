TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤«¤Ð¾Æ¤­¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Êµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀäÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÌîÀ¸À¸Êª¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÌó¡á¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢º£·î7Æü¤«¤éÍ¢½ÐÆþ¤ÎºÝ¤Ë»ºÃÏ¤Î¾ÚÌÀ¤Ê¤É¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Î»öÌ³¶É¤Ï3Æü¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¬À©¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡×¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡×¤è¤ê¤â°Â¤¤¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¼ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£