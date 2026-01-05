¡ÚÂ®Êó¡ÛÅì¾Ú¡ÖÂçÈ¯²ñ¡× °ì»þ1600±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡ÀáÌÜ¤Î5Ëü2000±ßÂæ²óÉü¤Î¾ìÌÌ¤â
¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¡ÖÂçÈ¯²ñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ1600±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½2¤«·î¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î5Ëü2000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤Î¼è°ú¤ò5Ëü±ßÂæ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÉý¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾å¤²Éý¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢°ì»þ¡¢1600±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡áTOPIX¤â°ì»þ¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤ÉÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³ô¹â¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ä´ë¶È¶ÈÀÓ¼¡Âè¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
