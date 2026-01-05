TKOの木本武宏さんが自身のX（旧ツイッター）を更新し、白血病で闘病する友人とトークライブを開催することを報告しました。

【写真を見る】「余命半年」宣告された友人と共に… 【 TKO・木本さん 】 トークライブ開催へ 「彼と話していると笑って歩いていれば大丈夫や！とエネルギーをもらえます」







木本さんは「見目椋太郎という30歳の友人がいます。白血病と闘っていて昨年余命半年と宣告されました。３月がその月にあたります。しかし、彼は４月も５月も年末も来年もその先も一緒に笑っていると思います。」とフリーランスエンジニアの友人について言及。

さらに「それだけ活発に毎日を過ごしています。彼はポジティブに病気と併走しています。よく笑うし、よく喋る」と友人の様子を綴りました。





そして「医師から病気のことを告げられてどん底に落ちてここまで立ち上がることは並大抵のことではなかったはずです」「次元が違う話しながら僕もどん底に落ちて立ち上がりました。この先どうなるか想像もつかないです。ただ、彼と話していると笑って歩いていれば大丈夫や！とエネルギーをもらえます」と自身と重ね合わせ「そんな二人でトークライブをすることにしました。1/9にスタジオTAMUROで19時から 終わってから懇親会もあります 是非参加して下さい！！」と開催について報告しました。



【担当：芸能情報ステーション】