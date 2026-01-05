女優の名取裕子（68）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ダイエットについて語った。

今年2月に50周年を迎える番組で、新年初回のゲストとして登場した名取。司会の黒柳徹子から「あなたはダイエットをなさって、3、4キロお痩せになったとか」と話を振られ「そうなんです」と打ち明けた。

「ダイエットをずっとするするって、“するする詐欺”みたいに言っていたんですけど、ちっとも痩せられなくて」と話したものの「でもさすがに去年人間ドックで、肝臓の数値が凄く悪くなったって言われて」と明かした。

酒は飲まないとしたものの「お菓子とか果物とか、甘いものの食べ過ぎで」と名取。もう4、5年注意されており「“大丈夫、痩せます、痩せます”って言っていたんですけど、全然痩せなくて。もう凄い数値になって。本気で“ダメですよ”って言われて。ああダメだ、と思って“分かりました”って言って」と続けた。

「運動もしないのに、きのことか、海藻とか、いっぱいメニューを考えて。それを作って食べて」痩せたと言い、えのきと豆腐でお好み焼きを作って夕食に食べるなどしたとし、気を付けた食生活を「3カ月続けたら、脂肪肝の数値が正常値になっちゃった」と声を弾ませた。

ひどくなると肝硬変になるとも言われていたと言い、「本当に将来困るから」としみじみ。「今はそのおかげできのこのお料理をいっぱい食べて」と語ったが、歩くなどもしていたところ「今度は腰が痛くなっちゃって」と苦笑いした。