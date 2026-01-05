旅館に泊まったら、友人に「心付け用意した？」と言われ驚き！“ホテルと同じで不要”と思っていたのですが、今でも必須ですか？「最近の旅館事情」とは

「心付け」って何？ 日本の旅館での意味合い

日本の旅館での「心付け」とは、宿泊料金とは別に、女将（おかみ）や仲居さんに対して「お世話になる（なった）感謝の意を包む金銭」という意味合いで渡されています。

似たような習慣として、欧米での「チップ制度」もありますが、こちらは「受けたサービスの対価」として支払う経済的な仕組みのひとつで、相場も明確となっており、支払いは国によっては事実上の義務にもなっています。

これに対して心付けは、「特別なお世話を受ける（受けた）」「配慮が手厚かった」などと感じた場合に渡すもので、「必須のマナー」というよりも「感謝の気持ちをお金で表すオプション」という位置づけであるといえるでしょう。

しかし、現代の日本の宿泊施設では、宿泊料金にすでに「サービス料」が含まれていることもあるため、「心付けを渡す必要はない」という考え方もあります。



心付けはいつ渡すの？ 相場はどのくらい？

心付けは、チェックインの時に渡すことが多いです。旅館では、仲居さんが部屋まで案内してくれることが多いので、部屋の案内が終わったとき、またはお茶を出されたタイミングで、「この宿泊期間、お世話になります」と一言を添えて渡しましょう。

金額については、宿の格やサービス内容、利用する人数などで変わりますが、宿泊料の5～10％が目安となります。そのため、宿泊料が3万円の場合は1500円～3000円が相場です。

また、渡す際は現金をそのまま渡すのではなく、白い封筒やポチ袋に入れ、「御礼」「心付け」などと書いたうえで渡すとスマートでしょう。

ただし、こうしたやりとりを禁止している旅館も増えてきており、「宿泊客からの金銭の受け取りをお断りしています」という宿もあります。もし断られたら、無理に渡すことは避け、感謝の言葉のみ伝えるようにしましょう。



渡さないと非常識？ 最近の旅館事情

結論から言うと、心付けは「必ず渡すもの」「渡さないと非常識」というわけではありません。現在では、多くの宿泊施設で宿泊料にサービス料が含まれています。そのため、旅館側も以前のようには「心付けの期待」が高くないといえるでしょう。

ただし、「同行した高齢者や乳幼児に特別に配慮してもらった」「宿泊中に体調を崩し、手厚く対応してもらった」「記念旅行で通常より丁寧なおもてなしを受けた」といった時には、心付けを渡すことで「配慮に感謝している」というメッセージを伝えることができます。

逆に、「サービス料込み」「取り立てて特別な対応を受けなかった」という状況なら、心付けがなくても非常識ではありません。また、最近は旅館でも「素泊まり」利用が増えています。このような場合も、心付けは特段必要とはいえないでしょう。



心付けは「感謝の気持ち」で強制ではない

旅館での心付けは、もともと「お世話になる（なった）感謝を伝えるもの」という意味で、渡すことが一般的でした。

しかし、現在の日本では、宿泊料金にサービス料が含まれている施設が多いため、必ずしも渡さなければいけないというものではありません。心付けが必要かどうかは、宿泊施設の格、習慣、そして「特別に配慮を受けたかどうか」という利用状況で判断しましょう。

心付けは「義務」ではなく、「感謝の気持ちを表す選択肢」です。旅館に宿泊する際は、そこで働くスタッフのおかげで、快適な時間を過ごすことができます。心付けの有無にかかわらず、チェックイン時・チェックアウト時には、感謝の気持ちを伝えられるといいですね。

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級