バッグでもショーでもない、エルメスが毎年パリで開催する“世界最高峰の舞台”
2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。
第5問.エルメスが毎年パリで開催する国際馬術大会の名前は何でしょう?
【第5問の答え】ソー・エルメス
エルメスが毎年パリで開催する国際馬術大会の名前は「ソー・エルメス」です。
「ソー(Saut)」はフランス語で“跳ぶ”という意味をもち、その名の通り、馬とライダーが息を合わせて障害物をしなやかに飛び越える姿を間近で体感できる、迫力満点の大会です。
この大会は、世界でも最高峰とされる障害馬術競技CSI5に認定されており、一流選手が集結することでも知られています。エルメスらしい優雅さとスリルが同居し、観る者を魅了する特別な時間となります。
さらにソー・エルメスが多くのファンを惹きつける理由は、会場にもあります。
2025年大会は大規模な改修を経て生まれ変わったグラン・パレで開催されました。シャンゼリゼ通り沿いというパリの中心地で、歴史ある建築空間と馬術が融合する光景はまさに圧巻です。かつて馬とともに暮らす文化が根づいていたパリの都心で競技を行うことは、馬具工房から始まったエルメスの原点を象徴しているともいえます。
会場には競技以外にも、馬具職人の実演やバーチャル乗馬などのアトラクション、馬にまつわる書籍が並ぶブックショップなど、エルメスの世界観を存分に味わえるコンテンツが盛りだくさんです。馬術ファンはもちろん、初めて訪れる人でもワクワクが止まらない、まさに“エルメスの祭典”といえるイベントです。
○監修：ラクサス
「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。
HPラクサス：https://laxus.co/
