TSUTAYAプラモデル取扱い店舗にてガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売実施中！店舗によって抽選期間、申込方法が異なる
TSUTAYA田宮店「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売情報
TSUTAYA田宮店とTSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABOは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売を実施している。申込期間は1月18日まで。
今回「TSUTAYA田宮店」と「TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO」のXアカウントにて抽選販売の告知を行なっており、「TSUTAYA田宮店」ではVカードと本人確認書類を持参のうえ、店頭の有人レジにて申込、「TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO」では店頭掲載のQRコードより申込することができる。
なお店舗によって抽選販売の実施期間、抽選方法が異なるため、最寄り店舗の情報を確認してほしいほか、一部店舗では既に抽選販売の受付を終了している場合がある。
TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売情報
1/31(土)発売のBANDAI SPIRITS PG νガンダムとLEDユニットは抽選販売とさせていただきます。- TSUTAYA田宮店 (@TSUTAYAtamiya) January 5, 2026
抽選期間1/5(月)～1/18(日)
おひとり様１個。
申し込みには、ご本人確認書類とご本人様名義のVカードまたはモバイルVカードを必須とします。
詳細は画像をご確認ください。#TSUTAYA田宮店 #田宮ホビー pic.twitter.com/HVOWHCtwSh
PG UNLEASHED 1/60 νガンダム＆専用LEDユニットの抽選予約受付を開始いたしました。- TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO (@BA_DTTPL) January 3, 2026
受付期間【1/18（日）22時まで】
詳細は店頭の告知をご確認くださいませ。 pic.twitter.com/NYtNHmjsok
(C)創通・サンライズ