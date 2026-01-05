【TSUTAYA田宮店、TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売】 抽選期間：1月18日まで（店舗によって異なる）

TSUTAYA田宮店「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売情報

TSUTAYA田宮店とTSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABOは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売を実施している。申込期間は1月18日まで。

今回「TSUTAYA田宮店」と「TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO」のXアカウントにて抽選販売の告知を行なっており、「TSUTAYA田宮店」ではVカードと本人確認書類を持参のうえ、店頭の有人レジにて申込、「TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO」では店頭掲載のQRコードより申込することができる。

なお店舗によって抽選販売の実施期間、抽選方法が異なるため、最寄り店舗の情報を確認してほしいほか、一部店舗では既に抽選販売の受付を終了している場合がある。

TSUTAYA デイズタウンつくばプラモLABO「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売情報

(C)創通・サンライズ