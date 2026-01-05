¿·¼Ö172Ëü±ß¡ª ¥Þ¥Ä¥À¤Î¿·¡ÖMAZDA2¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡Ö6Ç¯ÌÜ¤Ç¿Ê²½¡×¤·¤¿Á´Ä¹4m¤Î¡Ö5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡×¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¡ª 6Â®MT¤Î¡ÖÁö¤ê»ÅÍÍ¡×¤â¤¢¤ë¡È²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¡É¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
ÁõÈ÷½¼¼Â¤ÇÇã¤¤ÆÀ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤¹°ìÉô²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÖMAZDA2¡Ê¥Þ¥Ä¥À ¥Ä¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¾å½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡¡MAZDA2¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ç¥ß¥ª¡×¤Î·ÏÉè¤ò°ú¤·Ñ¤°5¥É¥¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤âÅö½é¡Ö¥Ç¥ß¥ª¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Î²þÎÉ»þ¤Ë¸½ºß¤Î¼ÖÌ¾¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¥Ç¥ß¥ª¤Î¶ÊÀþÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ³ËSUV¡ÖCX-5¡×¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡Öº²Æ°-Soul of Motion-¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¤ÏÁö¹ÔÀÇ½¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¡ÖSKYACTIV¡×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆâÁõ¡¦³°Áõ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼4µ¤Åû¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È6Â®AT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï6Â®MT¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Þ¤¿¤Ï4WD¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4080mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1525mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2570mm¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·MAZDA2¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤¬¿Þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö15C II¡×¤Ë6¡§4Ê¬³ä²ÄÅÝ¼°¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤È¥ê¥¢¥É¥¢¡¿¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Æ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¬¥é¥¹¡Ê¥¹¥â¡¼¥¯¥¬¥é¥¹¡Ë¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö15 BD i Selection II¡×¤Ë¤Ï¡¢8.8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥À¥³¥Í¥¯¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ëTV¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥Õ¥ë¥»¥°¡Ë¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë360¡ë¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼«Æ°ËÉâÁ¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö360¡ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤âÉ¸½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö15 SPORT II¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±¿Å¾ÀÊ&½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6Â®MT¤Î¤ß¤Ç¥Ï¥¤¥ª¥¯¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Î¥â¡¼¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö15MB¡×¤ÈºÇ¾åµé¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥°¥ì¡¼¥É¡Ö15SPORT¡Ü¡×¡¢¤Þ¤¿½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ä²Á³Ê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·MAZDA2¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï172Ëü400±ß¤«¤é250Ëü1400±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é11Ç¯¡¢¼ÖÌ¾¤¬¸½ºß¤ÎMAZDA2¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â6Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ïº£¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ú¤Â³¤ÈÎÇäÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£