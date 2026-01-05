My Hair is Bad¡¢¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤¬¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¼çÂê²Î¤Ë
¡¡My Hair is Bad¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î´ü¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥ ¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤«¤Ä´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¡¢µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤Î²ÅÄ½¤°ì¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿·´¶³Ð¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¡É¡£My Hair is Bad¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1·î4Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Æ¼çÂê²Î¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ãMy Hair is Bad ÄÇÌÚÃÎ¿Î¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ ¤ò ´èÄ¥¤ë¡£¡É
ÇÉ¼ê¤Ç¹ë²Ú¤ÊÊë¤é¤·¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤äÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤¿¤È¤¨ÃÏÌ£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£Ã¯¤È¤âÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¹Ô¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«·ò¤ä¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢³«¤Ä¾¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÊâÉý¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ò½ñ¤¯¥¥Ã¥«¥±¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼çÂê²Î¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
My Hair is Bad ÄÇÌÚÃÎ¿Î
¡ã¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï³§¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡ã²ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÆÝµ¤¤µ¤È¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¶Ê¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÏ¯¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢My Hair is Bad¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(文■リアルサウンド編集部)