Image: Rokid

2025年、急速な盛り上がりを見せたスマートグラス市場。とはいえ、まだまだアーリー段階であり、いまだ各社が正解を模索している最中のワイルドな状態にあります。そんな状況なので、こんなニッチなタイプも。

ディスプレイ搭載スマートグラスを昨年発表したRokidの新モデル「Rokid Ai Glasses Style」は、撮影画像のアスペクト比が変更可能。内蔵カメラで撮れる画像の縦横比を、「3:4」「4:3」「9:16」の3つから選ぶことができます。

たぶん、スマートグラスのカメラで縦横比オプションがあるのって、Rokidが初、かつコレだけではないでしょうか。

Image: Rokid

Rokidいわく、画像リサイズ不要でSNSポストに最適なスマートグラスとのこと。今見ているものをメガネから撮って出し可能です。

画像縦横比オプションがあること以外は、軽め（38.5グラム）で自然なデザインのサングラス風スマートグラス。12MPのカメラあり。ディスプレイなし。公式いわくバッテリーもち12時間だそうで、現実的な使用で12時間ならスマートグラス市場ではかなり長持ち。

価格や発売日など、詳細はCES 2026で発表予定。

Source: Rokid