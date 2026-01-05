Â©»Ò¤Ï¶Ë´¨¤Ç¥Ð¥¹¥±¡¢Ì¼¤ÏÇ®¾§¡ÄËÜÅÄÊþ»Ò¥¢¥Êà¿Íµ¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉ×¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¤´É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×È¿¶Á
¸Þ½½Íò·½¤È¤Î·ëº§¤«¤é13Ç¯¡¢2»ù¤ÎÊì
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò(42)¤¬¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÉ×¤ä»Ò¶¡¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ú°æÂô¤Ø¡£¿ÆÍ§²ÈÂ²¤È²ñ¤¨¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ªÀµ·î¤Ç¤·¤¿¡£2ºÐ5¥ö·î¤ÎÌ¼¤Ï¡¢¥¢¥ÊÀã¥½¥ó¥°¤òÇ®¾§¡£¾®³Ø°ìÇ¯À¸¤ÎÂ©»Ò¤Ïµ¤²¹0ÅÙ°Ê²¼¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥¹¥±¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿ËÜÅÄ¤ÈÌ¼¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÉ×¡¦¸Þ½½Íò·½(45)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦Ì¼¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤¤´É×ÉØ¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¡ÁÀã¡×¡Ö¹¬¤»¤Ç²¿¤è¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ß¥¹Î©¶µ¤ÎËÜÅÄ¤Ï2006Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¸Þ½½Íò¤È2013Ç¯¤Ë·ëº§¤·Âà¼Ò¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¸Þ½½Íò¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2006Ç¯¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¸Ä¿ÍDVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£25Ç¯7·î¤Ë¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤ÎÁª¼ê·ó¼ÒÄ¹Êäº´·ó¶¯²½ÉôÄ¹Êäº´¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£