¡¡­à¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷²¦­á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»÷Ä»º»Ìé²Ã(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬­à²á·ã¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È­á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥¹¥±¥¹¥±¤Ç¤Û¤ÜÂµ¤À¤±¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê·ã¤·¤¤¤è¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤À¤Í¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£