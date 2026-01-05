¡ÖÌýÅÉ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×àÌ´¤Î¥³¥é¥Üá¶ÚÆù·Ý¿Í¤È¸«¤»¹ç¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ËÈ¿¶Á¡Ö¡Ö·ì´É¥¨¥°¡×¡Ö¶¦ÌÄ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¥»¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¼Â¸½¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¤Î»ê¶áµ÷Î¥¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¡¢Æ±¤¸¶ÚÆù·Ý¿Í¤È¤Îà¸«¤»¹ç¤¤2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¶ÚÆù¤òË«¤á¹ç¤¦Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥Í¥¿¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È2026¿·½Õ¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤ò¸ß¤¤¤Ë¸«¤»¹ç¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¶Ã¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌýÅÉ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¥¥ã¡¼!¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥¦¥¸¡¼!!¡×¡ÖÇØÃæ¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¤â¾±»Ê¤µ¤ó¤âÈþ¤·¤¤¶ÚÆù¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¶ÚÆù¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÀ¨¤¤¡×¡Ö·ì´É¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸ß¤¤¤Î¶ÚÆù¤¬¶¦ÌÄ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£