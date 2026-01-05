昨年末に大ヒットした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（ＴＢＳ系）でロイヤルファミリーを演じたブレイヴソルジャー（牡３歳、父ファインニードル、母レッドレネット、美浦・新開）が５日の中山５Ｒの新馬戦でデビュー。果敢に逃げて見せ場をつくったが６着に終わった。

パドックに“主役”が登場すると「ファミリー！」という声が響いた。月曜開催で午前中は人もまばらだったが、このレースのパドックはＧ１級の人だかり。当初は有馬記念前日の昨年１２月２７日に中山でデビュー予定だったが、フルゲート１６頭の枠に２７頭の登録があり、抽選の末、出走がかなわなかった。仕切り直して迎えた初陣。好スタートを切って先頭に立つと、人気馬にマークされながらも果敢にレースを引っ張った。最後の直線でも粘りを見せたが、ゴール前の急坂で脚が上がってしまった。

鞍上の石田は「距離が長いかな。スタートは速いんで。きょうだと４角で追いだした時に、もうあまり手応えがなくて最後は脚が鈍ってしまった。距離を短くすればもうちょっとやれるかな」と分析。デビュー前から注目されていた相棒について「（パドックで）すごく写真を撮られているなと思っていました。馬が人気者ですね」と目尻を下げた。管理する新開師は「距離が長かったね。ファンが応援してくれているので、頑張ってほしい」と話した。